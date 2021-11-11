Кандидат в канцлеры ФРГ обвинил Лукашенко в шантаже

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он шантажирует Германию и другие страны, провоцируя наплыв мигрантов на границе с Польшей. Об этом пишет РИА Новости.

Материалы по теме Хьюстон, у нас отмена. Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова Их не ждут. Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу

«То, что делает Лукашенко, это безответственно. Это диктатор, который не пользуется больше поддержкой своего народа, правит, применяя насилие, отправил многих оппозиционеров в тюрьмы», — заявил лидер СДПГ на брифинге в Берлине. Он также сказал, что миграционная политика Лукашенко «должна и будет иметь последствия».

«Российское правительство также должно ощущать ответственность за то, чтобы Лукашенко больше так не поступал», — добавил Шольц. По его словам, европейские страны должны договориться о введении санкций против всех причастных к организации миграционного кризиса.

11 ноября в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин обратился к ней с просьбой восстановить связи между странами Евросоюза и Белоруссией. Так, по мнению президента, появляется возможность для урегулирования миграционного кризиса на границе с Польшей.