В ООН призвали переместить мигрантов в безопасные места в Белоруссии

Мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации на польско-белорусской границе, нужно переместить в более безопасные места на территории Белоруссии. Об этом заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

Гранди рассказал, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции при содействии Белорусского Красного Креста доставили помощь беженцам, застрявшим на границе с Польшей. «Приоритетом сейчас должно стать предотвращение потери жизней людей», — призвал он. Комиссар отметил, что Управление ценит предоставленный доступ к мигрантам и готово продолжать оказывать им помощь.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши — это война нового типа. Он назвал мирных жителей и СМИ боеприпасами в этой войне. По словам политика, несмотря на изменения в методах борьбы, мерой безопасности является готовность защищать Польскую Республику, защищать ее границы и суверенитет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. 10 ноября собравшиеся на границе мигранты попытались прорваться через заграждения и попасть на польскую территорию. Евросоюз возложил вину за сложившуюся ситуацию на режим Лукашенко и начал готовить санкции против официального Минска.