Мигрант ударил польского военного на границе с Белоруссией

Польский военный выстрелил в воздух после нападения мигранта на границе с Белоруссией

Нелегальный мигрант напал на польского военного в ходе попытки пересечения границы с Белоруссией. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши в Twitter.

«Произошло очередное нападение мигрантов на солдата. Его ударили веткой в грудную клетку», — заявили в ведомстве. В ответ на нападение военнослужащий произвел два предупредительных выстрела в воздух. По информации польского Минобороны, солдат не пострадал. Отмечается, что агрессивно настроенные мигранты вернулись на белорусскую территорию.

Ранее заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий рассказал, что большая группа мигрантов-нелегалов штурмовала границу Польши со стороны Белоруссии в ночь на 11 ноября. Он уточнил, что группа из около 150 человек пыталась форсировать границу на участке Подляского отряда Пограничной стражи.

До этого министр нацобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. При этом еще 9 ноября сообщалось, что пограничникам помогают 12 тысяч польских солдат, а также 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи сотрудников полиции.