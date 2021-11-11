Польша отказалась брать ответственность за мигрантов на границе

Польша отказывается брать какую-либо ответственность за мигрантов на границе с Белоруссией и не собирается пускать их на свою территорию. Так как они без проблем прибыли в соседнюю республику, нельзя считать, что они в опасности, и признавать их беженцами. Такое мнение польского государства передал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«Они все легально приехали в Беларусь, получили визы. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Если бы они пришли к нам из небезопасных стран, то могли бы получить этот законный статус, но они прибыли в Белоруссию легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Белоруссией, получили эту возможность. Мы не считаем их беженцами», — приводит радиостанция слова Ясины.

Дипломат подчеркнул, что дальнейшая судьба мигрантов лежит целиком на совести режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Ясины, польские пограничники не станут вмешиваться, если увидят, как мигранты на территории Белоруссии голодают и мерзнут. По закону невозможно как-либо вмешиваться в ситуацию в соседнем государстве.

Ясина добавил, что никакие действия Белоруссии в нынешней политической обстановке не могут быть не согласованы с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими официальными лицами. В том же разговоре он заявил, что у польской стороны есть информация о причастности «Аэрофлота» к транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Минск.