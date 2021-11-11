Лукашенко поручил пограничникам следить за войсками НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству обороны, КГБ и пограничникам республики контролировать передвижения войск НАТО и Польши, передает БЕЛТА.

«Вы видите, что уже 15 тысяч военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — заявил Лукашенко. Министерству иностранных дел республики он также поручил «очень жестко поднимать соответствующие вопросы» в ООН и других международных структурах.

Он также указал на наметившуюся опасную тенденцию, когда в лагерь мигрантов на польско-белорусской границе пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.

10 ноября Вооруженные силы Белоруссии нарастили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) на западе и северо-западе страны (на границах со странами Евросоюза).

