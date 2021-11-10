Белоруссия увеличила силы ПВО на границах с Евросоюзом

Вооруженные силы Белоруссии нарастили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) на западе и северо-западе страны (то есть на границах со странами Евросоюза), сообщает министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

По решению, согласованному с руководством Минобороны России, 10 ноября были отработаны «практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств» единой системы ПВО двух стран. В частности, стороны отработали взаимодействие истребительной авиации, патрулирование границы Белоруссии, в котором участвовали два российских самолета ТУ-22М3. В расчетное время они совершили посадку на аэродроме в России.

Минобороны Белоруссии добавило, что если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с 10 ноября они будут выполняться на регулярной основе. Там назвали такие меры «адекватным реагированием на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле».

