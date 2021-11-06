На границе Белоруссии участились полеты разведывательной авиации

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб сообщил, что на границе участились полеты боевой и разведывательной авиации. Об этом пишет РИА Новости.

«Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов», — отметил Голуб. По его словам, усилен состав «дежурных сил по ПВО зенитных ракетных соединений и воинских частей». Командующий подчеркнул, что это адекватный ответ на обстановку у воздушных границ страны.

«Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском», — сообщил Голуб.

В конце октября сообщалось, что польские пограничники начали патрулировать границу с Белоруссией на самолетах малой авиации. Речь идет об участке в районе Бреста, там попасть из Белоруссии в Польшу можно только переплыв реку Буг. На легких самолетах могут быть установлены тепловизоры и камеры, чтобы видеть людей, скрывающихся в высокой траве.