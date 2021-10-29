В Польше одобрили строительство стены на границе с Белоруссией

Польский Сейм принял закон о постройке стены на белорусской границе от наплыва мигрантов

Нижняя палата Национального собрания Польши (Сейм) приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты от наплыва мигрантов. Об этом сообщает агентство AFP на своей странице в Twitter.

Вскоре закон должен поступить на подпись президенту Польши Анджею Дуде. При этом сам лидер намерен максимально быстро подписать закон, одобренный парламентом.

Ранее стало известно, что сотрудники польской пограничной службы начали патрулировать границу с Белоруссией на самолетах малой авиации. На аппаратах установили тепловизоры и камеры, чтобы видеть людей, скрывающихся в высокой траве.