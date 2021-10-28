Литовская полиция применила слезоточивый газ для усмирения недовольных мигрантов

Нелегальные мигранты из ближневосточных стран устроили беспорядки в Центре регистрации иностранцев в литовском городе Пабраде, полиции пришлось к распылению слезоточивого газа, чтобы усмирить недовольных беженцев. Об этом сообщает Служба охраны госграницы при Министерстве внутренних дел (МВД) Литвы.

По данным ведомства, нелегалы взбунтовались после того, как сотрудники пограничной службы при помощи переводчиков рассказали о процедуре предоставления убежища в республике и иных административных процессах.

«Иностранцы начали собираться в группы, выражать недовольство, кричать, вести себя агрессивно», — рассказал один из силовиков. Он добавил, что мигранты не реагировали на требования полиции успокоиться, ввиду чего пришлось применить более серьезные меры.

Ранее литовская полиция применила слезоточивый газ в школе подготовки пограничников в деревне Медининкай Вильнюсского района, чтобы прекратить беспорядки в женском секторе. Несколько мигранток отняли вещи у другой беженки, одна из них укусила нескольких пограничников.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Европейского союза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии, надеясь получить убежище в европейских странах. В Литве были учреждены лагеря для нелегальных мигрантов, которые впоследствии стали выражать недовольство плохими условиями содержания.