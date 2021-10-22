В Литве нашли способ демотивировать нелегалов приезжать в страну

Нелегальных мигрантов следует привлечь к возведению ограждения стены на границе с Белоруссией. Такой способ решения миграционного кризиса предложил депутат Сейма республики Пятрас Гражулис, зарегистрировавший соответствующую поправку к закону в секретариате законодательного собрания.

По его словам, трудоустройство нелегалов облегчит нагрузку на бюджет, средства из которого идут на их содержание, и поспособствует снижению потока беженцев в страну. «Понимание того, что в Литве им придется работать, снизит мотивацию потенциальных нелегалов», — сказал Гражулис. Парламентарий добавил, что работать мигранты смогут хотя бы в период ожидания решения о предоставлении убежища.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии, надеясь получить убежище в европейских странах.

В Литве режим чрезвычайной ситуации ввели 2 июля. Буквально через неделю власти анонсировали строительство ограждения на границе с Белоруссией. Вскоре началось его строительство, однако уже через несколько дней у литовцев закончилась проволока, поэтому страна обратилась к иностранным партнерам. Поставить проволоку в качестве гуманитарной помощи согласились Эстония и Украина.