Президент Литвы призвал ЕС изменить миграционную политику из-за Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский cоюз (ЕС) изменить свою миграционную политику из-за действий властей Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

По словам главы государства, Минск продолжает свою гибридную атаку против Евросоюза, которая становится «все более и более агрессивной».

«Мы видим усилия по облегчению выдачи виз. Мы видим попытки белорусского режима найти новые связи, новые направления на Ближнем Востоке, — отметил Науседа. — В результате количество мигрантов, потенциально способных пересечь границу ЕС, увеличивается. Поэтому в таких обстоятельствах мы должны изменить законодательство, Шенгенский кодекс».

Науседа уверен, что белорусские власти проводят кампанию по дезинформации, ставя под сомнение способность ЕС бороться с нелегальной миграцией.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как в мае этого года президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком.