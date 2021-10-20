Белоруссия опубликовала видео попытки афганских беженцев прорваться в Польшу

Погранкомитет Белоруссии опубликовал видео с афганскими беженцами на границе с Польшей

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии опубликовал видео, на котором, как утверждает, запечатлена попытка беженцев из Афганистана прорваться в Польшу.

На кадрах группа людей пытается пробраться через ограждение из колючей проволоки. Их задерживают и волокут по земле. Люди в форме кричат им «Go back!» и распыляют в лицо газ из баллончика.

Как сказано в сообщении ГПК, беженцы живут на линии границы с польской стороны больше двух месяцев в нечеловеческих условиях. Поняв, что поляки не рассматривают поданные ими прошения об убежище и собираются «безучастно наблюдать за их мучениями», люди попытались преодолеть опасные заграждения. Однако были задержаны и жестоко избиты силовиками, которые применили перцовый газ.

«После получаса, который беженцы, в том числе женщины и дети, под дулами автоматов провели, лежа на холодной и сырой земле, они были в наручниках увезены в глубь Польши», — утверждает ГПК.

Минск призывает международную общественность обратить внимание на происходящее с иностранцами на территории Польши, которая «замалчивает существование стихийного лагеря афганцев».

«Эти афганские беженцы были задержаны в разных частях Польши и вывезены польскими силовиками к границе еще в августе», — отметили в комитете.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как в мае этого года президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики обвиняют Лукашенко в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия.