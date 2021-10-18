В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил через границу нелегальных мигрантов из Ирака. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши в Twitter.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. Пограничники отметили, что для перевозки беженцев украинец использовал грузовик, принадлежащий крупной курьерской компании. В ведомстве добавили, что в машине были обнаружены 27 граждан Ирака.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в конце мая, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии.

После этого на фоне усугубления миграционного кризиса польские власти решили установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что подобные меры необходимы для ограничения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европейского союза (ЕС) с белорусской территории. Соответствующий законопроект приняли 13 октября.

При этом в перевозке мигрантов через границы европейских стран уличили и граждан Украины, Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии.