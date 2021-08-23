Польша отгородится от Белоруссии забором из-за нелегальных мигрантов

Власти Польши приняли решение построить забор на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.
По его словам, ограждение позволит ограничить поток нелегальных мигрантов, которые через территорию Белоруссии бегут в страны Европейского союза. «На границе с Белоруссией появится новый солидный забор высотой 2,5 метра», — отметил Блащак. Глава оборонного ведомства также добавил, что для охраны границы будет увеличен контингент войск, на данный момент задействовано около тысячи военных.
20 августа стало известно о нескольких десятках нелегальных мигрантов, застрявших между Польшей и Белоруссией. Они пытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, мигранты оказались заблокированы польскими пограничниками с одной стороны и белорусскими — с другой.
Позднее Министерство иностранных дел Польши обратилось к властям Белоруссии с предложением оказать гуманитарную помощь группе мигрантов, кочующей на границе между двумя странами. При согласии белорусской стороны въезд колонны с гуманитарным грузом на территорию Белоруссии будет производиться по самому короткому маршруту.
В Белоруссии не прокомментировали данное обращение, а президент страны Александр Лукашенко обвинил Польшу в развязывании приграничного конфликта с Белоруссией на фоне инцидента с беженцами из Афганистана. По его словам, несколько дней назад польские пограничники задержали большую группу мигрантов и под угрозой применения силы заставили ее вернуться на территорию Белоруссии. Он посетовал на то, что теперь ему придется нести ответственность за эту проблему.