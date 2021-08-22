Польша предоставит палатки и пижамы мигрантам на границе с Белоруссией

МИД Польши заявил о готовности оказать гумпомощь мигрантам на границе с Белоруссией

МИД Польши обратился к властям Белоруссии с предложением оказать гуманитарную помощь группе мигрантов, кочующей на границе между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на официальном сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Учитывая серьезность ситуации, польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью. При согласии белорусской стороны въезд колонны на территорию Белоруссии будет планироваться Государственным агентством стратегических резервов через ближайший пункт пропуска через границу и будет проходить по кратчайшему маршруту к месту пребывания мигрантов», — говорится в документе.

Сообщается, что Варшава готова предоставить мигрантам палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также, в случае необходимости, продукты питания и медикаменты.

20 августа стало известно о нескольких десятках нелегальных мигрантов, застрявших между Польшей и Белоруссией. Они пытались незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии. Достигнув нейтральной территории, мигранты оказались заблокированы польскими пограничниками с одной стороны и белорусскими — с другой.

21 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе. По его мнению, именно действия российских властей привели к обострению ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

