Польша назвала ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией провокацией

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Варшава ведет переговоры с Минском. Он добавил, что данная ситуация является «политической акцией [президента Белоруссии] Александра Лукашенко».

«Не может быть согласия на то, чтобы использовать этих людей безжалостно, как живые щиты, как инструмент политического давления на польский народ. Это мигранты, посланные сюда Александром Лукашенко, который тем самым пытается спровоцировать кризис», — сказал министр.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии обвинил польские власти в попытке вытеснить на белорусскую территорию беженцев из Афганистана.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС начался после того, как в мае на фоне очередного обострения отношений с Западом президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за границей. Позже он заявил, что Белоруссия не обязана принимать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».