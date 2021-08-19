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Польша отправила к белорусской границе почти тысячу военных

Министр обороны Польши сообщил, что к границе Белоруссии направили более 900 солдат
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Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Власти Польши отправили к границе с Белоруссией почти тысячу военнослужащих. Об этом 19 августа сообщил министр обороны Мариуш Блащак, передает «Белсат».

«Польская армия поддерживает пограничную службу по охране границы с Беларусью. Я получил отчеты от командиров по этому поводу. В этой операции задействованы более 900 солдат», — заявил Блащак.

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17 августа польский правительственный информационный центр сообщил, что с начала месяца 1935 человек пытались нелегально перейти польско-белорусскую границу. Притом 760 иностранцев были задержаны и отправлены в специальные закрытые центры для мигрантов.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии обвинил польские власти в попытке вытеснить на белорусскую территорию беженцев из Афганистана.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС начался после того, как в мае на фоне очередного обострения отношений с Западом президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за границей. Позже он заявил, что Белоруссия не обязана принимать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».

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