Минск обвинил Польшу в попытке вытеснить в Белоруссию афганских беженцев

Белоруссия заявила, что Польша пыталась вытеснить на ее территорию афганских мигрантов

Минск обвинил Варшаву в попытке вытеснить на белорусскую территорию афганских беженцев, передает БЕЛТА.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что инцидент произошел 18 августа. Польские силовики на нескольких военных транспортных средствах доставили большую группу мигрантов к границе и пытались насильственно вытеснить их в Белоруссию.

«Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь», — утверждают в комитете.

В знак протеста беженцы организовали в Польше стихийный лагерь, утверждает белорусская сторона. Польские власти «для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий» пригласили журналистов и при них раздали мигрантам воду.

Ранее Вильнюс заявил, что белорусские силовики записывают постановочные ролики об «избиении» мигрантов литовскими пограничниками.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. Летом власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.