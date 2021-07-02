Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Правительство Литвы ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые из стран Ближнего Востока попадают в Прибалтику через Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главой по экстремальной ситуации назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За прошедшие сутки Служба охраны госграницы Литвы задержала 150 нелегалов. Это число почти в три раза превышает прежние суточные рекорды.

Ранее ввести режим экстремальной ситуации просили пограничники. По их данным, за весь прошлый год в стране было выявлено около 70 нелегальных мигрантов, а с начала этого года их насчитывается уже 800. В основном это граждане Ирака, Ирана и Сирии.

Сейчас для мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них порядка 500 уже заняты.

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перестать сдерживать поток наркотиков и нелегальных мигрантов, которые попадали в Европу через Белоруссию. В ответ на это министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу.