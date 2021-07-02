Литва задержала рекордное число нелегальных мигрантов на белорусской границе

Литовские силовики за прошедшие сутки задержали на границе с Белоруссией 150 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, что стало абсолютным рекордом с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовскую Службу охраны границ.

По данным ведомства, нарушители попытались проникнуть в страну несколькими группами. Большинство из них — граждане Сирии, Ирака и Ирана, документов при себе они не имели. Нелегалы заверили, что пытались попасть в страну за политическим убежищем. Каким образом они смогли добраться до Белоруссии, не сообщается.

С учетом новых задержаний общее число мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию республики, с начала года составило 822. Это в десять раз больше, чем за весь 2020 год. Власти подозревают в причастности к перевозкам беженцев Минск.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил белорусские власти в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия для гибридных атак на Европу. По его мнению, они используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.