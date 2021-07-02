Патрулировать границу Белоруссии и Литвы отправили немцев и французов

Немецких, французских и венгерских пограничников отправили патрулировать границу Белоруссии и Литвы из-за возросшего числа попыток нелегальных мигрантов пересечь ее для въезда в Евросоюз. Об этом пишет портал LRT.

По данным портала, пока речь идет о шести сотрудниках Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex. В будущем их число будет увеличено до нескольких десятков, на новое место работы они приедут со своим оружием, транспортом и снаряжением.

«В Литву из Белоруссии в этом году пытались попасть в общей сложности 672 нелегальных мигранта — эта цифра более чем в восемь раз превышает цифру за весь 2020 год», — пишет издание. Отмечается, что пограничники будут проводить совместные операции по задержанию и депортации нелегалов, а также оказывать оперативно-техническую помощь властям в их поимке.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия для гибридных атак на Европу. По его мнению, Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывает на этом.