Литва рассказала о бизнесе Лукашенко на потоках нелегалов из Ирака

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в заработке на переброске нелегальных мигрантов к литовским границам. Об этом пишет Delfi.

По словам Билотайте, в этом году из Белоруссии в Литву пытались въехать 555 нелегальных мигрантов — в 7 раз больше, чем за весь 2020 год. Из них 328 человек представились гражданами Ирака. Среди нелегалов оказалось всего 39 белорусов.

Билотайте назвала увеличившийся поток мигрантов «прибыльным преступлением», в котором задействованы белорусские пограничники и весь «режим Лукашенко». «У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема — хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов», — подчеркнула Билотайте.

Она отметила, что Литва пока способна справляться с потоком нелегальных мигрантов. Однако если положение ухудшится, стране придется объявлять режим экстремальной ситуации, заключила министр.

Ранее Билотайте рассказывала о планах по строительству забора на границе с Белоруссией из-за увеличения потока нелегалов. По ее словам, стоимость ограждения может составить 15 миллионов евро.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия для гибридных атак на Европу. По его мнению, белорусские власти используют национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам.

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