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Литва задумалась о строительстве забора на границе с Белоруссией

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Фото: Reuters

Власти Литвы задумалась о строительстве забора на границе с Белоруссией из-за увеличения потока нелегальной миграции. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает Delfi со ссылкой на министра внутренних дел Агне Билотайте.

«Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 миллионов [евро]», — сказала Билотайте.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене уточнила, что рассматриваются разные варианты ограждения: одиночное, двойное, с колючей проволокой или сигнализацией. Протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,8 километра. При этом, по словам Билотайте, из-за природного рельефа ограждение нельзя установить по всей протяженности.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов — в пять раз больше, чем за весь 2020-й. В основном это были граждане Ирака.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу. По его словам, белорусские власти доставляют мигрантов из Сирии и Ирака на свою территорию, а затем направляют к литовской границе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с реакцией Запада на инцидент с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.

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