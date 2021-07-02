Литовские пограничники попросили ввести в стране режим экстремальной ситуации

Служба охраны государственной границы Литвы просит ввести в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые из стран Ближнего Востока пытаются попасть в Прибалтику через Белоруссию. Об этом 2 июля сообщает Delfi.

Центр чрезвычайных ситуаций обратился в МВД. По данным пограничников, за весь прошлый год в Литве было выявлено около 70 нелегальных мигрантов, с начала этого года их насчитывается уже 800. В основном это граждане Ирака, Ирана и Сирии.

Помещения на заставах в Варене и Вильнюсе, где можно было бы разместить людей, заполнены, рассказал замглавы службы Видас Мачайтис. «У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала», — сказал он.

Ранее немецкие, французские и венгерские пограничники из Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex были отправлены в Литву из-за возросшего потока нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с реакцией Запада на инцидент с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.