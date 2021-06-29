Два белоруса нелегально перешли границу Литвы и попросили об убежище

Двое граждан Белоруссии нелегально перешли границу Литвы и обратились к местным властям с просьбой о предоставлении убежища. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает Telegram-канал Tut.by со ссылкой на литовскую пограничную службу.

Инцидент случился накануне. Всего за сутки пограничники Литвы задержали 13 нелегальных мигрантов. Одиннадцать из них представились гражданами Ирака, но документов при себе не имели.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с реакцией Запада на инцидент с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.

По последним данным, с начала 2021 года на белорусско-литовской границе было задержано 600 нелегальных мигрантов, что почти в восемь раз больше, чем за весь 2020-й. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обвинила Лукашенко в заработке на переброске мигрантов к границам прибалтийской республики.