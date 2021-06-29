Литва сочла решение Минска о выходе из «Восточного партнерства» не имеющим силы

Литва сочла решение Минска о выходе из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство» не имеющим силы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

По его словам, подобные решения не могут приниматься «незаконными руководителями». Глава МИД Литвы призвал не признавать международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые осуществляются действующим правительством Белоруссии.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали прокомментировала выход Белоруссии из программы «Восточное партнерство». По ее словам, Европейский союз сожалеет о решении белорусского президента Александра Лукашенко приостановить свое участие в программе. Данный шаг является «демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», подчеркнула Массрали.

28 июня МИД Белоруссии заявил, что страна приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» из-за последних санкций Евросоюза. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала это решение местью и демонстрацией неуверенности режима.