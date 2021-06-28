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В ЕС назвали выход Минска из «Восточного партнерства» пренебрежением к белорусам

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали прокомментировала выход Белоруссии из программы «Восточное партнерство». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Европейский союз (ЕС) сожалеет о решении белорусского президента Александра Лукашенко приостановить свое участие в программе. Массрали подчеркнула, что целью «Восточного партнерства» является укрепление отношений между ЕС и странами-партнерами. Данное решение является «демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», подчеркнула представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

28 июня МИД Белоруссии заявил, что страна приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство» из-за последних санкций Евросоюза. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала это решение местью и демонстрацией неуверенности режима.

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