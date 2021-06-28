Белоруссия ответила на «беспрецедентные» санкции ЕС

Белоруссия приняла меры в ответ на санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении республики. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии.

В ведомстве заявили, что вызвали главу представительства ЕС в Белоруссии Дирка Шубеля в связи с «беспрецедентными ограничительными мерами» ЕС. В ходе встречи белорусская сторона сообщила об «абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

Представителю ЕС предложили выехать в Брюссель, чтобы донести до европейских политиков позицию Белоруссии. Кроме того, для консультаций в Минск был отозван постоянный представитель республики при ЕС.

Белоруссия также заявила о приостановке действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. «Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», — заключили в МИД Белоруссии.

В ответ на санкции белорусская сторона запретила въезд в республику «представителям евроструктур» и гражданам ЕС, которые «содействовали введению ограничительных мер». В МИД Белоруссии понадеялись, что «должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода» в отношении страны.

Ранее МИД Белоруссии приостановил участие страны в программе ЕС «Восточное партнерство».

24 июня ЕС ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Под запретом оказалась также передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования властям республики. К санкциям уже подключились Великобритания, Канада и США.