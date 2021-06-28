Белоруссия вышла из программы ЕС «Восточное партнерство»

Белоруссия приостанавливает свое участие в программе Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство». Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что решение временно выйти из «Восточного партнерства» связано с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении страны.

Материалы по теме Своих побросали. За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии. Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?

МИД Белоруссии пообещал, что продолжит работать над другими ответными мерами, в том числе экономическими.

24 июня ЕС ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Также была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал, что республика понизит уровень участия в программе «Восточное партнерство» до экспертного. «Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Белоруссии в этой инициативе до экспертного», — сообщил Макей.

«Восточное партнерство» — запущенная в 2009 году программа ЕС, направленная на развитие связей с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа предполагает «укрепление политической ассоциации и экономической интеграции» между странами-участницами и ЕС.