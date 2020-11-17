Белоруссия понизит уровень участия в программе Евросоюза «Восточное партнерство»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика понизит уровень участия в программе Европейского союза «Восточное партнерство» до экспертного, передает БЕЛТА.

«Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Белоруссии в этой инициативе до экспертного», — сообщил Макей.

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6 ноября Европейский союз ввел санкции против ряда белорусских официальных лиц, им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы должны быть заморожены. В этом списке есть и президент страны Александр Лукашенко. В Евросоюзе подчеркнули его ответственность за репрессии в стране в преддверии и после президентских выборов 2020 года.

7 сентября глава комиссии Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь призвал ЕС пересмотреть финансирование белорусской стороны в рамках «Восточного партнерства», заявив, что правительство страны тратит получаемые деньги не на те цели, на которые следовало бы.

«Восточное партнерство» — запущенная в 2009 году программа Европейского союза, направленная на развитие связей с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа предполагает «укрепление политической ассоциации и экономической интеграции» между странами-участницами и ЕС.