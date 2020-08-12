В Чехии рассказали о рычагах давления на Лукашенко

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что у Евросоюза есть экономические рычаги давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Петршичек отметил, что эти рычаги могут быть использованы для разрешения той ситуации, которая сложилась в республике. По его словам, в последнее время казалось, что белорусский лидер намерен развивать отношения со странами Евросоюза. «Но то, что в эти дни происходит в Белоруссии, показывает, что этот представитель последнего авторитарного режима в Европе решил пойти иным путем», — заявил Петршичек.

Министр добавил, что ситуация в республике будет рассмотрена в пятницу, 14 августа, главами МИД стран ЕС. «Может встать вопрос о том, надо ли в такой ситуации финансировать некоторые проекты в Белоруссии», — сказал политик, напомнив, что республика является членом организации Восточное партнерство.

По словам Петршичека, Чехия не согласна с тем, что сейчас происходит в Белоруссии, а также с тем, как проходила вся предвыборная кампания, «во время которой были арестованы представители оппозиции, а для контроля за голосованием не были допущены наблюдатели ОБСЕ».

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.

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