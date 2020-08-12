Белорусские силовики продолжили увольняться

Белорусские силовики продолжают увольняться из органов внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

В частности, в нем опубликована фотография заявления на увольнение, которое написали двое сотрудников МВД, приложив к нему свои служебные удостоверения. Кроме того, публикуются видео, где ветераны спецназа и внутренних войск выбрасывают свою старую униформу.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.