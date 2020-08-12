Протестующие в Белоруссии начали перекрывать дороги

Участники протестов в Белоруссии начали перекрывать дороги. Акция была объявлена заранее через Telegram-канал оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live и другие ресурсы оппозиции.

В частности, движение уже начало останавливаться в Минске, в Солигорске. В акции участвуют как легковые автомобили, так и общественный транспорт. Это делается для того, чтобы не дать спецтехнике проехать и разогнать митинги.

Ранее сообщалось, что в центре Минска уже замечены военная техника и силовики. Люди днем выходили на мирные акции против жестокости ОМОНа и вставали в цепи солидарности, держа в руках цветы и воздушные шары.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявила о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.

Сообщается, что один из задержанных протестующих скончался от полученных травм. Молодому человеку было 25 лет. Согласно официальным данным, это уже второй погибший во время протестов в стране. Первый умер во время столкновений в Минске, в МВД утверждают, что у него в руках взорвалась самодельная бомба.