Стало известно о смерти протестующего в Белоруссии

В одной из больниц Гомеля умер задержанный на акции протеста местный житель. Об этом сообщает оппозиционный новостной портал Onliner.

Уточняется, что 25-летний молодой человек был задержан 10 августа и по решению суда отправлен под административный арест. После окончания судебного заседания ему стало плохо. Гомельчанин был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

10 августа сообщалось о гибели участника массовых акций протеста в Минске. По версии правоохранителей, мужчина пытался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, и оно взорвалось у него в руках, в результате чего тот получил травмы несовместимые с жизнью. Однако, по версии журналистов, участник протестов был убит во время массированного обстрела демонстрантов со стороны ОМОНа.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте сотрудники правоохранительных органов стреляли на поражение боевыми патронами. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.