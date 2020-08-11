Власти Белоруссии начали проверку по факту гибели протестующего

Следственный комитет (СК) по Минску проводит проверку по факту гибели протестующего во время беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению официального представителя ведомства, власти уже установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Минска, который ранее был приговорен к тюремному сроку за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека. Для установления причин гибели протестующего была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее власти сообщали, что мужчина пытался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, и оно взорвалось у него в руках, в результате чего тот получил травмы несовместимые с жизнью. Однако, по версии журналистов, участник протестов был убит во время массированного обстрела демонстрантов со стороны ОМОНа.