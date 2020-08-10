МВД сообщило о погибшем на протестной акции в Минске

МВД Белоруссии сообщило о погибшем в результате массовых протестов в Минске. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мужчина пытался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков и оно взорвалось у него в руках. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел во время попытки ОМОНа зачистить баррикады на улице Притыцкого. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось о возведении баррикад в Бресте. Горожане используют подручные средства, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.