В центре Минска начали сооружать баррикады

Протестующие против президента Белоруссии Александра Лукашенко начали сооружать баррикады в центре Минска. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Еврорадио».

Баррикады сооружают в районе станции метро «Пушкинская». Для этого используют афишные тумбы. Сообщается, что силовики очень активно применяют светошумовые гранаты и стреляют в протестующих резиновыми пулями. Как минимум один из участников акции ранен.

Ранее сообщалось о возведении баррикад в Бресте. Горожане используют подручные средства, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.