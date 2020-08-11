Двухметровые баррикады в центре Минска показали на видео

Двухметровые баррикады, возведенные протестующими против результатов президентских выборов в Белоруссии, в центре Минска показали на видео. Соответсвующие кадры оказались в распоряжении Telegram-канала NEXTA.

Участники массовых акций использовали куски ограждений, мусорные урны, боксы для сбора макулатуры, афишные тумбы и деревянные поддоны. В самых высоких местах высота баррикад достигает двух метров. Вокруг ограждений собрались тысячи протестующих.

Баррикады начали сооружать в районе станции метро «Пушкинская» вечером 10 августа. В ответ силовики очень активно применяли светошумовые гранаты и стреляли в протестующих резиновыми пулями.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. 10 августа протесты продолжились. МВД подтвердило смерть одного человека.