На дорогах Минска заметили противотанковых ежей

На дорогах в Минске появились противотанковые ежи. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. Фотографии еще одного противотанкового заграждения опубликовал LIFE Shot.

По данным ресурсов, самодельных ежей оставляют протестующие против силовиков. Некоторые из них сделаны из сваренных сверл, металлических прутьев и гвоздей.

Ранее сообщалось, что из микрорайона на окраине Минска, Уручья, в центр города направилась тяжелая военная техника. Отмечалось, что в центр города направляются два броневика.

В день выборов президента Белоруссии, 9 августа, Минск заполонила военная техника. В столице и других городах начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны около трех тысячи человек, пострадали несколько десятков. 10 августа столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов возобновились.