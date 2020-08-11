В Минск направилась колонна тяжелой военной техники

Из микрорайона на окраине Минска, Уручья, в центр города направилась тяжелая военная техника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Наша Нива».

Накануне, 10 августа, в Минск снова начали сгонять военную технику. В разных частях города были замечены автозаки, водометы, автобусы с людьми. Все они двигались в сторону центра.

В день выборов президента Белоруссии, 9 августа, Минск заполонила военная техника. В столице и других городах начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны около трех тысячи человек, пострадали несколько десятков. 10 августа столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов возобновились.