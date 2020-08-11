Цепкало призвала мир признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Одна из лидеров объединенной белорусской оппозиции Вероника Цепкало призвала признать Светлану Тихановскую легитимно избранным президентом. Запись обращения Цепкало была опубликована на официальном YouTube-канале.

Супруга незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало выразила полную поддержку Тихановской. Она попросила мировое сообщество помочь остановить тот беспредел, который творится в Белоруссии, и прекратить кровопролитие.

Ранее сообщалось, что Вероника Цепкало сбежала из Белоруссии накануне выборов. Представители оппозиции заявили, что она присоединилась к своему супругу, ранее уехавшему в Москву вместе с сыновьями, и проголосовала там.

В Белоруссии уже третий день идут уличные столкновения силовиков с протестующими, недовольными результатами выборов президента страны, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко одержал разгромную победу над кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. По официальным данным МВД, задержано уже пять тысяч человек, против недовольных граждан бросают ОМОН, милицию, спецназ и военных, вооруженных светошумовыми гранатами, дубинками, резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Власти Белоруссии неоднократно заявляли, что протесты спровоцированы иностранным вмешательством. МИД республики готов продемонстрировать доказательства.