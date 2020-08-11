Белорусские силовики приняли машину съемочной группы за склад террористов

Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что белорусские силовики обнаружили в Минске автомобиль террористов, которые готовили массовые беспорядки. Однако выяснилось, что машина принадлежит российской съемочной группе, сообщает «Русская служба BBC».

В телесюжете говорилось, что в микроавтобусе с подмосковными номерами нашли «амуницию, палатки и другие предметы для организации уличных беспорядков». Однако журналисты выяснили, что машина принадлежит кинопродюсеру из Москвы Вальдемару Грубову и стоит в Минске уже полгода, он не может забрать ее из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

«Там снимали сериал для канала ТВЦ. Там палатки, чайники и прочие вещи, необходимые для съемочной группы», — рассказал владелец автомобиля.

Кроме того, пользователи соцсетей с помощью сайта PlatesMania.com, коллекционирующего автомобильные номера по всему миру, выяснили, что впервые указанный микроавтобус попал на фотографию в Минске еще в 2015 году.

В Белоруссии уже третий день идут уличные столкновения силовиков с протестующими, недовольными результатами выборов президента страны, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко одержал разгромную победу над кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. По официальным данным МВД, задержано уже пять тысяч человек, против недовольных граждан бросают ОМОН, милицию, спецназ и военных, вооруженных светошумовыми гранатами, дубинками, резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Власти Белоруссии неоднократно заявляли, что протесты спровоцированы иностранным вмешательством. МИД республики готов продемонстрировать доказательства.