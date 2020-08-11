МИД Белоруссии заявил о наличии доказательств иностранного вмешательства

МИД Белоруссии заявил о наличии неопровержимых доказательств иностранного вмешательства в выборы президента страны и последовавшую за ними протестную активность. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Министерство готово предоставить их зарубежным партнерам. МИД призывает мировое сообщество к взвешенному анализу происходящего в Белоруссии и просит воздержаться от эмоциональных оценок.

«Не спешите с заявлениями, еще больше подогревающими нестабильность в обществе. Поддерживаете независимость и суверенитет — проявите не только принципиальность, но и ответственность!» — говорится в заявлении.

9 и 10 августа по всей Белоруссии проходили массовые акции протеста. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, по которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.

Днем 11 августа в сети распространился призыв к белорусам снова выйти на улицы в 19:00.