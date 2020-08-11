Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Белорусское государственное агентство БЕЛТА опубликовало в Telegram видео задержанных «провокаторов беспорядков».

На кадрах видно, что мужчины сильно избиты. Двое задержанных утверждают, что они являются гражданами России и приехали в Белоруссию на отдых. Один из них рассказывает о прошлых судимостях. Оператор обращает внимание зрителей на татуировки.

В Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.

В конце июля в стране задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков. В Кремле отвергли все обвинения и назвали задержание провокацией, спланированной третьей страной.