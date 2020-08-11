В Минске пикетчик заблокировал метро

В Минске мужчина с плакатом заблокировал синюю ветку метро. Видеозапись опубликована в Telegram-канале белорусской службы «Радио Свобода».

Пикетчик встал на путях перед поездом на станции «Купаловская», в руках у него плакат с надписью «Прекратите калечить и убивать людей».

Пользователи соцсетей пишут, что пассажиры вышли из вагонов метро и начали ему аплодировать.

В Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Утром во вторник, 11 августа, началась всеобщая забастовка, к которой призывают оппозиционные силы.