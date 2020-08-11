Появилось видео с объявившего забастовку завода в Минске

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Забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Видеозапись с предприятия появилась в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

«Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать! Люди не перестают подходить», — отмечают очевидцы. Рабочие поддержали призыв оппозиции начать забастовку.

Ранее белорусские Telegram-каналы распространяли информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко объявят победителям на выборах. «Приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому», — говорилось в памятке.

В Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.