В Белоруссии началась забастовка

В Белоруссии началась объявленная оппозиционными силами забастовка против фальсификаций на выборах. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

В настоящее время известно, что о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).

Материалы по теме Дубинка — это праздник В Белоруссии продолжаются уличные бои с ОМОНом. Почему Россия признала победу Лукашенко?

Сообщение с призывом начать забастовку просмотрели в Telegram более 750 тысяч пользователей.

Ранее оппозиция распространяла информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко объявят победителям на выборах. «Приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому», — говорилось в памятке.

В Белоруссии второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.