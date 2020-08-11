В протестующий белорусский регион перебросили военную технику

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В белорусской Гродненской области, где начались протесты после президентских выборов, заметили перебрасывание военной техники. Видео опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах, снятых очевидцами, виден грузовой поезд, везущий танки и военные автомобили. Состав следовал через переезд в Волковыске.

Гродненская область — один из охваченных протестами регионов Белоруссии. Вечером 10 августа митингующих в Гродно разгоняли резиновыми пулями, были массовые задержания. При разгоне демонстрантов 9 августа силовики применили удушающий газ.

Два дня подряд по всей Белоруссии проходили уличные протесты и столкновения с ОМОНом. Силовики разгоняли их с помощью светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Демонстранты бросали «коктейли Молотова», строили баррикады и давили ОМОНовцев автомобилями. Подтверждена смерть одного участника протестов.

Согласно официальным результатам, на выборах 9 августа действующий президент Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Сторонники оппозиции не согласны с этим и требуют новых, честных выборов.