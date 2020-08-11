Протестующие в Минске начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»

Протестующие против президента Белоруссии Александра Лукашенко начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова». Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Еврорадио».

Столкновения происходят в Минске в районе станции метро Спортивная, где ранее силовики пытались жестко разогнать участников протестной акции и прорваться через сооруженные ими баррикады.

Ранее сообщалось о возведении баррикад в Бресте. и Минске Горожане используют подручные средства, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.