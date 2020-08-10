В Минске протестующие криками «Позор!» и матом погнали бойцов ОМОН

В одном из районов Минска протестующие погнали перед собой сотрудников ОМОН. Отрывок из видео опубликовал Telegram-канал RT.

На распространенном ролике группа людей теснит силовиков, выкрикивая им вслед оскорбления. Затем некоторые из них садятся в черный фургон, а другие продолжают убегать.

После этого, как видно на полной записи в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», они на время останавливаются на участке дороги, где происходят небольшие стычки с участниками акции, однако и оттуда они скоро уходят под крики «Позор!».

Ранее в Минске возобновились столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов. Жестокие задержания проходят в столице и других городах страны.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.